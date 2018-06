Perú vs Suecia EN VIVO . Peruanos visitarán la cancha de suecos, el Ullevi de Gotemburgo, para último amistoso de cara al Mundial Rusia 2018. Revisa la galería con el posible once de Ricardo Gareca.



Perú , que suma 14 partidos sin perder, chocará ante Suecia , que se despide de su hinchada y querrá ganar sí o sí. Sin duda, un gran reto para la 'blanquirroja'.



El Perú vs Suecia servirá, además, para conocer el equipo titular que el cuadro nacional pondrá frente a Dinamarca, su primer rival en el Grupo C del Mundial Rusia 2018.



¿Y cómo jugaría Suecia frente a Perú ?



Suecia : Olsen; Lindelof, Granquist, Lustig, Olsson; Svensson, Larsson, Claesson, Forsberg; Toivonen, Berg.