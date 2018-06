Perú vs Suecia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE amistoso previo al Mundial Rusia 2018

Perú vs Suecia EN VIVO EN DIRECTO . 'Blanquirroja' visita este sábado al cuadro sueco en el Estadio Ullevi de Gotemburgo en último amistoso de cara al Mundial Rusia 2018. El partido arrancará a las 12:15 del mediodía por las señales de América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).



¿Vas a seguir el Perú vs Sueci a vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Perú , al mando del técnico Ricardo Gareca, buscará un nuevo triunfo para mantener su racha de 14 partidos sin perder. Además para quedar listo para su debut en el Mundial Rusia 2018 frente a Dinamarca por el Grupo C.

España / 7:15 p.m.

Argentina / 2:15 p.m.

Chile / 1:15 p.m.

Bolivia / 1:15 p.m.

México / 12:15 m.

Perú / 12:15 m.

Colombia / 12:15 m.

Ecuador / 12:15 m.

Miami / 1:15 p.m.

New Jersey / 1:15 p.m.



El Perú vs Suecia significará, además, la despedida del conjunto azul y amarillo de su hinchada, por lo que será un gran reto para la 'blanquirroja'. Esto porque en todos sus amistosos en el extranjero jugó con hinchada peruana.



Perú viene de golear 3-0 a Arabia Saudita con doblete de Paolo Guerrero en su regreso a la selección tras quedar habilitado por el Tribunal Suizo.



Suecia , por su parte, llega de un empate 0-0 frente a Dinamarca (rival de Perú en el Mundial). Ojo, los suecos no ganaron ninguno de sus 3 amistosos de este 2018 (2 derrotas y 1 empate).

Perú vs Suecia : Alineaciones probables



Perú : Gallese, Advíncula, Rodríguez, Ramos, Trauco Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Farfán, Guerrero.



Suecia : Olsen; Lindelof, Granquist, Lustig, Olsson; Svensson, Larsson, Claesson, Forsberg; Toivonen, Berg.