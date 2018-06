Perú vs Suecia EN VIVO . Peruanos y suecos se miden en último amistoso previo al Mundial Rusia 2018. En esta nota conoce los horarios y canales de transmisión. ¡No te lo pierdas! ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Perú vs Suecia ? El encuentro se llevará a cabo este sábado 9 de junio en el Estadio Ullevi de Gotemburgo, que seguro lucirá un lleno total de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Perú vs Suecia ? En Perú y Colombia arrancará a las 12:15 del mediodía, mientras que en España irá a las 7:15 p.m.. A continuación revisa los horarios en otros países.

España / 7:15 p.m.

Argentina / 2:15 p.m.

Chile / 1:15 p.m.

Bolivia / 1:15 p.m.

México / 12:15 m.

Perú / 12:15 m.

Colombia / 12:15 m.

Ecuador / 12:15 m.

Miami / 1:15 p.m.

New Jersey / 1:15 p.m.



¿Qué canales transmitirán el Perú vs Suecia ? Los encargados de pasar el cotejo para nuestro país son América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).



¿Vas a seguir el Perú vs Suecia vía Internet? No te olvides que Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.

Perú vs Suecia : Alineaciones probables



Perú : Gallese, Advíncula, Rodríguez, Ramos, Trauco Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Farfán, Guerrero.



Suecia : Olsen; Lindelof, Granquist, Lustig, Olsson; Svensson, Larsson, Claesson, Forsberg; Toivonen, Berg.