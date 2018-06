Un grupo de hinchas peruanos viajaron juntos para alentar con todo a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 . Aunque las horas de vuelo y la espera en algunos aeropuertos del mundo pueden ser tediosos, estos fanáticos no dejaron de alentar a la blanquirroja y para dejar atrás el aburrimiento no dudaron en cantar varias canciones, entre ellas una versión singular de 'La Matarina'.



Uno de nuestros enviados especiales se encontró con ellos en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania y al juntarse no dudaron en alegrar la larga espera con canciones de aliento a la selección peruana que este sábado debuta el Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia en los mundiales.

Desde lejos hemos venido/

para verte y alentarle/

porque yo lo he prometido/

me verás en todas partes/

blanquirroja de mi vida/

porque hoy tenemos que ganar/

mira donde voy llegando/

ya nadie nos va a parar/

blanquirroja de mi vida



Esta es la canción que los hinchas interpretaron al ritmo de 'La Matarina' que llegarán a Rusia para juntarse a nuestros otros miles de compatriotas que dejarán el alma, corazón y vida para alentar a la bicolor en este Mundial Rusia 2018 .