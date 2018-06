Polonia vs Japón EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo H del Mundial de Rusia 2018

Polonia vs Japón EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los polacos se medirán con los japoneses por la última fecha del Grupo H del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Japón viene de empatar con Senegal por 2-2 en un partido que se hizo de ida y vuelta por la versatilidad de sus delanteros en la ofensiva. Los japoneses necesitan la victoria para asegurar su pase a los Octavos de Final.



Los dirigidos por Akira Nishino buscarán a través de su líder Honda llegar a una nueva fase de un Mundial. Por el momento, los japoneses han vencido a Colombia por 2-1 y empatado con los africanos por el Grupo H

Video: Resumen y goles (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Polonia vs Japón se enfrentarán en su tercer partido de Rusia 2018 el jueves 28 de junio a las 09:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Polonia , por su parte, quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 tras perder con Colombia por 3-0. Los polacos dependieron en demasía de la individualidad de Robert Lewandowski. No tuvieron la oportunidad de vencer a los africanos y complicaron su pase a la siguiente fase. Sin duda, una decepción.

¿Dónde se jugará Polonia vs Senegal? El Estadio Volgogrado Arena es el escenario escogido para el tercer partido del grupo H del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Polonia vs Japón? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Polonia vs Japón vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.