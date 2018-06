Polonia vs Japón EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo H del Mundial de Rusia 2018

Polonia vs Japón EN VIVO EN DIRECTO. La selección asiática se enfrentará a los polacos en el Estadio Volgogrado Arena a las 09:00 a.m. (hora peruana) por la última fecha del Grupo H del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por la señal de Latina y Directv Sports .



Polonia vs Japón significa un partido importante para los europeos. La selección poloca quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 al caer por 3-0 ante Colombia en un partido donde no tuvo respuesta futbolística y el equipo sudamericano fue totalmente superior. No obstante, la derrota con Senegal en el debut, significó que no le alcance para pensar en el pase a Octavos de Final .



Tras el final del partido con Colombia, Robert Lewandowski , capitán de Polonia, habría tenido un intercambio de palabras con su entrenador Adam Nawałka . “Muchas cosas no salieron como se planeó. De hecho, les permitimos marcar dos goles . No es así como sacaremos puntos y ganaremos partidos. Creo que no tomamos suficiente riesgo".

Colombia 3-0 Polonia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTv)

Polonia vs Japón es decisivo para la clasificación a Octavos de Final para los asiáticos. La victoria les sirve a la selección nipona de acceder a la siguiente fase sin ningún problema. Pues el empate 2-2 con Senegal y la victoria frente a Colombia, los posicionó en la zona como uno de los mejores. Sin embargo, no debe confiarse y pondrá lo mejor su entrenador Akira Nishino .



En el caso que, Polonia vs Japón queden empatados, tendrá que ver la diferencia de goles. Mientras que, si pierde, el Colombia vs Senegal deberá quedar en empate por la mínima.



“Polonia es un oponente muy fuerte y aunque ya está eliminado, eso le hará jugar más relajado y así nos pueden hacer daño, hay que estar atentos; será importante iniciar la acción rápido para poder hacernos con la victoria”, dijo el mediocampista Takashi Usami de cara al importante duelo.

Video: Resumen y goles (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Polonia vs Japón: HORARIOS DE TODO EL MUNDO



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Polonia vs Japón no se han enfrentado en la historia de los Mundiales y será la primera vez que se vean las caras en este tipo de competiciones.