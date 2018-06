Polonia vs Senegal : EN VIVO ONLINE TV El cuadro polaco se enfrenta a Los Leones de la Teranga este lunes en el Spartak Stadium de Moscú por la primera fecha del Grupo H del Mundial Rusia 2018. Con Robert Lewandowski , Polonia va por un triunfo ante Senegal para encaminar su pase a octavos de final (10:00 a.m. hora peruana) (TV: Latina y DriecTV)



El Polonia vs Senegal tendrá un protagonista excluyente, Robert Lewandowski, el goleador del Bayern Múnich, que tendrá la misión de llevar a su selección a la siguiente fase de Rusia 2018.



El Polonia vs Senegal será el duelo que cierre la primera jornada de los ocho grupos. Los polacos no quieren sopresas y buscarán ratificar su condición de favorito para disputarse el primer y segundo lugar de la serie con Colombia.



Polonia vs Senegal además representa un desafío adicional para el equipo polaco, que no ha podido consolidarse como selección en competencias internacionales pese a tener asegurada la cuota de gol con Lewandowski.



"Soy realista, sé que sufriré marcas muy duras como en la Eurocopa 2016. Pero puedo ayudar al equipo, crear espacios. A Rusia 2018 llego con menos partidos que los que jugué antes de la Eurocopa. Estoy más fresco", afirmó Lewandowski.

Asimismo, el cuadro africano encara el Polonia vs Senegal con optimismo pero tendrá que sortear obstáculos difíciles. Primero los polacos y luego Japón y Colombia. Rivales con los que aspira conseguir por lo menos 4 puntos en tres partidos para soñar con octavos.



Polonia vs Senegal será la segunda experiencia en los mundiales de los Leones de la Teranga tras su participación en Corea Japón 2002. El DT tendrá cifradas sus esperanzas en Saido Mané, la estrella de la selección.

Alineaciones posibles del Polonia vs Senegal :



Polonia : Wojciech Szczesny; Maciej Rebus, Michal Pazdan, Jan Bednarek, Lukasz Piszczek; Kamil Grosicki, Jacek Goralski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Blaszczykowski, Piotr Zielinski; Robert Lewandowski.



Senegal : Khadim N'Diaye; Lamine Gassama, Kara Mbodji, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly; Pape Alioune Ndiaye, Cheikhou Kouyate, Idrissa Gueye; Keita Balde, M'Baye Niang, Sadio Mane.

