Portugal vs Argelia : EN VIVO ONLINE TV , Con Cristiano Ronaldo , la selección lusa enfrenta a los argelinos este jueves en el estadio La Luz de Lisboa en partido amistoso internacional de preparación con miras al Mundial Rusia 2018. (2:15 p.m. hora peruana)



El técnico, Fernando Santos, aceptó en la previa del Portugal vs Argelia, que todavía tiene dudas en el once titular con miras al debut en el Mundial Rusia 2018.



Sin embargo, el DT luso, sí confirmó la presencia de Cristiano Ronaldo en el amistoso Portugal vs Argelia. "Tengo muchas dudas. Tengo 23 jugadores y confianza plena en todos. El partido con España es en una semana, vamos a ver lo que pasa en los entrenamientos", dijo en rueda de prensa en Lisboa, donde señaló que tomará su decisión "en el momento correcto", afirmó.



El que sí tiene un hueco seguro en el equipo titular del amistoso de este jueves contra Argelia es Ronaldo, que se perdió los dos últimos partidos y se incorporó a la concentración de Portugal el pasado lunes, después de una semana de vacaciones tras conquistar la Liga de Campeones.

Cristiano Ronaldo mágico e imponente: Bicicleta, bailecito, saltitos y gambeta en el Real Madrid vs Liverpool

"El mejor jugador del mundo será siempre muy importante y tendrá siempre mucha influencia. Donde este jugador esté, será siempre muy importante para su equipo", defendió.



Santos dijo que es "importante" dar ritmo competitivo a los jugadores y aseguró que tienen un "gran respeto" por todos sus adversarios.



"Los observamos con mucho cuidado, pero tenemos que pensar en nuestra forma de jugar. Y eso vamos a hacer con Argelia, un equipo con jugadores de gran calidad técnica", añadió.

Portugal vs Argelia: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Cristiano Ronaldo amistoso Rusia 2018 Portugal vs Argelia: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Cristiano Ronaldo amistoso Rusia 2018

Portugal afronta este jueves ante Argelia su último ensayo antes del Mundial, después de dos empates contra Túnez (2-2) y Bélgica (0-0).



Los de Fernando Santos se estrenan en Rusia el día 15 contra España, en un grupo en el que también están Irán y Marruecos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.