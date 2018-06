Portugal vs Irán EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo B del Mundial de Rusia 2018

Portugal vs Irán EN VIVO HORA Y CANAL TV . La selección 'lusa' con Cristiano Ronaldo como abanderado se medirá ante los iraníes por la última fecha en el Estadio Mordovia Arena del Grupo B del Mundial de Rusia 2018 .



La s elección de Portugal , tiene cuatro puntos y de ganarle a su rival de turno se estará metiendo en los Octavos de Final de Rusia 2018. Sin duda, la pieza clave del equipo luso, es la estrella de Real Madrid. Cristiano Ronaldo tiene todas las fichas puestas para que sea la figura de todo el Mundial.



De clasificar Portugal , tendrá que medirse ante Uruguay o Rusia en la siguiente fase. Los lusos participan en su séptima edición y hasta el momento, no han logrado superar su tercer puesto en Alemania 2006. Además, de tener la deuda pendiente al haber quedado eliminado en fase de grupos en Brasil 2014 .

Video: Gol de Cristiano (Autor: FIFA / Fuente: SPORT TV)

Irán , por su parte, deberá sacar una victoria si quiere pelear un cupo en Octavos. Los dirigidos por Carlos Queiroz lograron una importante victoria ante Marruecos pero saben de la dificultad de enfrentar a los poderosos de Portugal y España .

Portugal vs Irán se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el lunes 25 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

¿Dónde se jugará Portugal vs Irán? El Estadio Mordovia Arena con capacidad para 45 mil espectadores es el escenario escogido para el tercer partido del grupo B de Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Portugal vs Irán? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Portugal vs Irán vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.