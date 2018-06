Portugal vs Irán EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el último partido del Grupo B del Mundial Rusia 2018

Portugal vs Irán EN VIVO EN DIRECTO. Los 'lusos' se enfrentarán a los iraníes por la última fecha del Grupo B del Mundial de Rusia 2018 en el Estadio Mordovia Arena a la 1:00 p.m. (hora peruana). El partido será transmitido por Latina y Directv Sports .



Portugal vs Irán será un duelo clave para definir el puesto que obtendrán los 'lusos' en este Grupo B. Los comandados por Cristiano Ronaldo enfrentarán como a de lugar a Rusia o Uruguay en los Octavos de Final y para ello, deberán llegar en las mejores condiones.



Los dirigidos por Fernando Manuel Costa Santos saben que llegan como los favoritos para este trascendental encuentro. En el caso improbable pero no imposible de que Portugal y España/Irán terminen igualados en el grupo, las reglas del "fair play", que la FIFA incorporó en este Mundial como elemento adicional de desempate, estarán a mano para decidir los clasificados a Octavos de final.

Portugal vs Irán será decisivo para los asiáticos porque todavía tienen chances de acceder a Octavos de Final. Los dirigidos por el portugués Carlos Queiroz perdieron con España por 1-0 y vencieron a Marruecos con el mismo marcador. Por supuesto, con oportunidades más remotas, tratarán de dar el golpe.



"Como entrenador portugués esta es un oportunidad y un momento especial, tanto para mí como para los jugadores. Pero al final será el fútbol el que decida quien gana y quien es el mejor sobre el terreno de juego", dijo el entrenador.



Además, indicó que el Portugal vs Irán será "el más interesante e importante en mis siete años al frente de la selección de Irán". Irán, sabe que puede dar la sorpresa.

Portugal vs Irán : HORARIOS EN EL MUNDO



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)



Probables alineaciones:

Portugal: Anthony Lopes; Mário Rui, Pepe, Bruno Alves, Guerreiro; William Carvalho, Joao Mario, Gelson Martins, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y André Silva.

Irán: Beiranvand; Rezaeian, Pouraliganji, Ansari, Mohammadi; Ezatolahi, Hajsafi, Karimi; Taremi, Jahanbakhsh, Azmoun.