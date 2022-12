En Qatar todavía se habla portugués. El ‘jogo bonito’ en la presente Copa del Mundo 2022 la está poniendo la Portugal de Cristiano Ronaldo que, ahora, buscará seguir en carrera cuando se enfrenten a la difícil Marruecos de Amrabat, Mazraoui y Ziyech este sábado 10 de diciembre en el Estadio Al Thumama de la ciudad de Doha por los cuartos de final. El ganador será rival de Francia o Inglaterra en semis.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Portugal vs. Marruecos por el Mundial 2022?

Portugal vs. Marruecos en vivo Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Sábado 10 de diciembre 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Al Thumama 3. ¿A qué hora empieza? 10:00 horas de Lima y Washington DC 4. ¿En qué canal transmiten? DirecTV Sports, Latina, ViX Plus, Azteca 7 y TyC Sports 5. ¿Cómo verlo por Internet Sigue el MINUTO a MINUTO por diario Trome

¿Cómo llega Portugal?

El equipo dirigido por Fernando Santos se convirtió en un verdadero rodillo rojiverde tras golear por 6-1 a Suiza en una gran exhibición colectiva de sus figuras Joao Félix, Bruno Fernandes, Pepe, Bernardo Silva y el inesperado ascenso de Gonçalo Ramos, hombre que dejó a CR7 al banquillo, quien se mandó un hat-trick en su debut mundialista.

¿Existe problemas con Cristiano en Portugal? El propio Comandante descartó que tenga un problema personal con Santos y que esperará su oportunidad para volver a ponerse la cinta en el brazo en el próximo juego contra Marruecos, rival que viene de superar a España en una dramática definición por penales.

De hecho, Fernando Santos volvió a repetir la formación que derrotó a los helvéticos durante la última práctica: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Otávio; Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos y Joao Félix.

“Cuando un jugador es capitán de Portugal y empieza en el banquillo. Es normal que no esté feliz. Cuando le dije que no iba a jugar de titular me preguntó si era buena idea. Claro que no estaba feliz. Pero aseguro que nunca quiso dejar la concentración”, indicó el DT de Portugal en la previa.

Todo hace indicar que el popular CR7 será pieza de recambio ante Marruecos

¿Cómo llega Marruecos?

Marruecos ha sido el equipo revelación del Mundial de Qatar 2022 y no solo por dar el último batacazo frente a España. Los pupilos de Walid Regragui cumplen una excelente campaña desde que iniciaron su odisea en el grupo F donde terminaron como líderes por encima de selecciones como Croacia, Bélgica y Canadá.

Para el cotejo contra Portugal, los Leones del Atlas formarán con Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri y Sofiane Boufal. El objetivo es pisar la primera semifinal de un mundial en su historia.

+ Alineaciones confirmadas de Portugal vs. Marruecos

Portugal – Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Otávio; Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos y Joao Félix.

Marruecos – Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri y Sofiane Boufal.

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Portugal vs. Marruecos?

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo seguir Argentina vs. Marruecos vía Televisión Pública por streaming?

Ingresa al portal www.tvpublica.com.ar/vivo/ para ver la transmisión de TV Pública EN VIVO vía LIVE STREAMING por Internet vía TVP. Cobertura completa de 32 partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 incluyendo la gran final.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Portugal vs. Marruecos?

Canal 207 HD de Movistar TV

Canal 105 HD de Claro TV

Canal 103 HD de Dibox

Canal 1016 HD de Telecentro

Canales 100 SD y 621 HD de InTV

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 16 A, 100 SD y 630 HD de Cablevisión Flow

¿Cómo descargar TyC Sports Play GRATIS en Argentina?

Debes dirigirte a la página de play.tycsports.com para poder ver el contenido disponible de TyC Sports Play las 24 horas del día de forma gratuita solo si eres abonado de los servicios de DirecTV, Telecentro y Cablevisión Flow. Asimismo, descarga las apps en Android y iOS.

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, Portugal vs. Croacia?

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Dónde ver Canal de Las Estrellas EN VIVO, Portugal vs. Marruecos?

Sigue la la transmisión oficial del Canal de Las Estrellas por señal abierta o a través de los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi. De esta manera, podremos ver el juego entre Argentina y Países Bajos.

Canales 102 y 602 de Dish

Canales 102 y 1102 de Sky

Canales 102 y 1102 de Megacable

Canales 102 y 802 de Izzi

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Portugal vs. Marruecos?

Revisa los canales de televisión del Canal 5 de Televisa para que puedas ver todas las incidencias de la transmisión en vivo y en directo del partido entre Portugal vs. Marruecos.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Portugal vs. Marruecos?

TUDN es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México y otros deportes. Se encuentra disponible en los cableoperadores de Star TV, Sky, Izzi y Eii NRT Monclova. También puedes descargar la app en Google Play Store y App Store.

Canal 510 SD de Star TV

Canales 547 SD y 1547 HD de Sky

Canales 501 SD y 890 HD de Izzi

Canales 55 SD, 132.36, 132.37 y 132.38 de Eii NRT Monclova

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO, Portugal vs. Marruecos?

TV Azteca 7 es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia para que puedas ver todos los detalles del Mundial de Qatar 2022.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de Sky

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Dónde se juega el Portugal vs. Marruecos?

El Estadio Al Thumama fue inaugurado el 21 de octubre de 2021 y se encuentra ubicado en la ciudad de Doha, Qatar. El recinto fue creado con motivo al Mundial de Qatar 2022 y cuenta con una capacidad para albergar 44.401 espectadores.

