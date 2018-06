O habitual passeio junto ao hotel antes do jogo! #ConquistaOSonho



👉🏽 Regista-te na comunidade de fãs da Seleção e descobre todos os dias mais fotos e conteúdos exclusivos da equipa: https://t.co/8aJKQNXIWQ



The usual stroll before the match! #ConquerYourDream pic.twitter.com/M6egU1765U