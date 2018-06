Portugal vs Marruecos EN VIVO EN DIRECTO. Los 'lusos' se enfrentarán a los marroquíes en el Estadio Olímpico de Luzhnikí a las 07:00 a.m. (hora peruana) por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Rusia 2018. El partido será transmitido a través de Latina y DirecTV Sports .



La selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo buscan sumar de a tres para no complicar su clasificación. Tras la soberbia actuación del jugador del Real Madrid ante España, las esperanzas están puestas en él. Sin duda, una gran responsabilidad de Ronaldo para ser la figura de Rusia 2018 .



HORARIOS DEL PORTUGAL VS MARRUECOS EN TODO EL MUNDO.



Argentina: 9:00 a.m.

Colombia: 7:00 a.m.

Ecuador: 7:00 a.m.

México: 7:00 a.m.

Chile: 8:00 a.m.

Bolivia: 8:00 a.m.

España 2:00 p.m.

Uruguay: 9:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Estados Unidos: 5:00 am (Los Angeles), 7:00 am (Chicago), 8:00 am (Washington), 8:00 am (Nueva York), 8:00 am (Miami)



Después de su empate ante la selección de España, Portugal se medirá con uno de los equipos más débiles del grupo. Por ello, para los dirigidos de Fernando Manuel Costa Santos es vital ganar y acomodarse en su grupo.



El P ortugal vs Marruecos significará revivir el duelo entre ambos en el Mundial de México 1986. Los marroquíes les ganaron a los lusos por 3-1 con dos goles de Khairi y Merry. Para los europeos descontó Miranda. Este partido hizo posible la clasificación de la selección africana a Octavos de Final de aquel Mundial.



Marruecos , por su parte, viene de perder por 1-0 ante Irán en su primer partido del Grupo B. El equipo marroquí mostró serias falencias defensivas y poco juego en la mitad de la cancha. Por ello, Hervé Renard confía en Mehdi Benatia de la Juventus para obtener la victoria como a de lugar.

Asimismo, Portugal vs Marruecos será un duelo definitorio del Grupo B de cara a la clasificación. Por la otra llave, España se medirá con Irán para tratar de sellar una victoria.



Probables alineaciones:

Portugal: Anthony Lopes; Mário Rui, Pepe, Bruno Alves, Guerreiro; William Carvalho, Joao Mario, Gelson Martins, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y André Silva.

Marruecos: Munir; Dirar, Benatia, Saiss, Achraf; El Ahmadi, Boussoufa; Amrabat, Fayçal Fajr, Ziyech; Boutaib.