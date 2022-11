Tardó un poco pero la fiebre del Mundial encendió, incluso, en aquellos que no pudieron clasificar a Qatar 2022. Este es el caso de Carlos Zambrano, quien junto a la selección peruana no pudo superar a Australia en el repechaje. En ese sentido, el ‘León’ no quiso quedar fuera de la fiesta mundialista.

El zaguero de Boca Juniors se encuentra de vacaciones muy cerca de donde, este domingo, inicia la Copa del Mundo. Desde Dubai, Carlos Zambrano posó con la tradicional vestimenta de los jeques de Emiratos Árabes Unidos.

Carlos Zambrano se siente en el Mundial Qatar 2022. Foto: Captura.

Inauguración, Mundial Qatar 2022 en vivo, hoy: en directo

NO FALTA NADA. La ceremonia de inaguración del Mundial Qatar 2022 tendrá lugar este domingo y ya miles de personas están aguardando con mucha expectativa su desarrollo. Diferentes celebridades participarán del esperado, aunque hay otras que descartaron su presencia, como fue el caso de Shakira. A continuación te contamos todos los detalles del evento organizado por FIFA.

Sigue aquí el minuto a minuto de la inauguración.

Qatar vs Ecuador EN VIVO: Minuto a minuto

Qatar vs Ecuador EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan por el partido inaugural del grupo A de la Copa del Mundo Qatar 2022. El duelo se lleva a cabo este domingo 20 de noviembre a las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Al Khor. La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina y el minuto a minuto lo podrás seguir en trome.pe

Sigue aquí el minuto a minuto del partido inaugural de Qatar 2022.