Qatar 2022: La FIFA ya apunta al próximo Mundial y anunció estos cambios

Qatar 2022 : "Si el Mundial tendrá 32 o 48 equipos se discutirá y se decidirá en los próximos meses", declaró el presidente de la FIFA , Gianni Infantino , en conferencia de balance de la Copa el Mundo de Rusia 2018 .



"Primero lo hablaremos con los organizadores, no hay una decisión definitiva aún. De momento el Mundial de 2022 es con 32 equipos", puntualizó el mandatario.



Lo que si es seguro es que ese Mundial "se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022" lo que significará que todos los torneos, nacionales e internacionales, tendrán que adaptarse a esas fechas. "Las ligas de Europa y de todo el mundo están informadas y tendrán que adaptar sus calendarios en consecuencia", declaró Infantino.



"Es la decisión correcta, porque no se puede jugar en junio-julio en Qatar y los jugadores estarán listos para hacer un gran Mundial, porque para ellos será comienzos de temporada", defendió.



Infantino no especificó cómo quedarán los cupos por confederaciones con un Mundial de 48 equipos. "Se tiene que discutir, pero, por supuesto, habrá más cupos para todos".

Pero si el Mundial sigue con 32 participantes "no veo motivos para cambiar los cupos actuales", añadió. La FIFA preveía inicialmente que el Mundial con 48 equipos se organizase a partir de 2026, aunque la Conmebol pidió adelantarlo a 2022.



Justo antes de Rusia 2018 , el consejo de la FIFA aprobó estudiar el cambio, aunque negociándolo primero con la organización de Qatar 2022 .



Infantino calificó de "razonable" la cifra de 48 participantes, dado el gran interés que despierta el fútbol y el impacto del Mundial en regiones como "Centroamérica" y en el hecho de que Rusia 2018 ha sido seguido atentamente en "Italia o Chile, que no estaban clasificadas". Preguntado por la fecha límite para tomar una decisión, Infantino aseguró que será "antes del inicio de las eliminatorias" para 2022.

