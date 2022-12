La selección francesa no quedó nada contenta luego de cerrar su participación en el grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022 con una derrota 1-0 ante Túnez, sobre todo porque en el último suspiro del encuentro, le anularon un gol a Antoine Griezmann, el cual hubiera significado el 1-1 final.

Según informó la agencia de noticias AFP, una fuente de la FFF manifestó que ya se presentó un reclamo oficial ante la FIFA por el gol anulado, ya que sostienen que esto se realizó cuando el árbitro Matthew Conger ya había culminado el compromiso.

“El VAR se utilizó tras la finalización del partido, lo que es contrario al protocolo para el suso de esta tecnología” , explicó la fuente mencionada al portal noticioso.

El gol fue anulado por un offside del jugador del Atlético de Madrid, que de por sí ya fue polémico, pero la controversia se incrementó porque se había escuchado el pitazo final y los jugadores ya habían dado por finalizado el encuentro.

Quien también se manifestó en contra de la decisión arbitral fue el director técnico de la selección francesa, Didier Deschamps.

“Espero que me respondan con el reglamento. No conozco todo el reglamento y esto no me lo han sabido explicar. El árbitro silbó el final y volvió a abrir el partido. No sé si puede hacer eso. He ido a preguntar. Si alguien tiene el teléfono de Collina,...”, señaló Deschamps en conferencia de prensa.

Griezmann también reclama

El francés Antoine Griezmann consideró que su gol en el minuto 98 que habría evitado la derrota de Francia en el último partido de la fase de grupos contra Túnez no debió ser anulado porque no tenía intención de jugar el balón.

“Cuando se produce el centro estoy fuera de juego. Pero no pasa nada, dije al árbitro que no tenía intención de jugar el centro. Luego el defensa ha despejado mal y por eso retomo la jugada”, explicó el futbolista del Atlético de Madrid.