Croacia venció 2-1 a Marruecos y se quedó con el tercer lugar de la Copa del Mundo Qatar 2022 en un emocionante partido que no estuvo exento de polémica. En el segundo tiempo, el árbitro no cobró un claro penal de Amrabat sobre Gvardiol, lo que provocó serias críticas en las redes sociales.

Sin embargo, los reclamos no fueron directamente para el referí del encuentro, sino por el encargado del VAR, el chileno Julio Bascuñán, quien no le comunicó al qatarí Abdulrahman Al Jassim que se había cometido una falta en el área marroquí.

No se percató, no lo quiso cobrar o simplemente no le pareció penal, sea como fuere, las repeticiones televisivas evidencian un contacto de Amrabat que desestabilizó a Gvardiol, derribándolo dentro del área.

76’ ¿FUE PENAL? 🤨



Amrabat derribó a Gvardiol dentro del área pero el árbitro y el VAR consideraron que no existió falta.



Este hecho hizo que el apellido Bascuñán se convirtiera en tendencia en las redes sociales. Muchos hinchas, varios de ellos peruanos, recordaron que el chileno tiene antecedentes teniendo problemas con el VAR.

Mencionamos a los hinchas peruanos ya que, por estos lares, Julio Bascuñán es muy recordado por haber sido el árbitro del Perú vs. Brasil en Lima por las Eliminatorias de Qatar 2022. El referí cobró un penal dudoso de Zambrano a Neymar, que el astro del PSG luego convirtió dándole el triunfo a la ‘Canarinha’.

Los ánimos se caldearon en el Estadio Nacional que, a pesar de no tener hinchas (el partido se jugó a puertas cerradas por el COVID-19), los pocos presentes hicieron sentir su malestar por el desempeño del árbitro chileno. De inmediato, los insultos contra Bascuñán se escucharon en el recinto deportivo.

Croacia derrotó 2-1 a Marruecos en el Estadio Internacional Jalifa por el tercer puesto de la Copa del Mundo Qatar 2022. Gvardiol y Orsic marcaron para los europeos, mientras que Dari había puesto en empate transitorio para los dirigidos por Walid Regragui. Croacia consigue su segunda medalla de bronce en la historia.

