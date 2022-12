El encuentro entre Argentina y Croacia por las semifinales de la Copa del Mundo Qatar 2022 podría haber sido la última vez que vemos a un crack del fútbol mundial brillar con su selección. Estamos hablando de Luka Modric, quien a sus 37 años, dio muestras que la calidad sigue intacta en el que seguramente será su última Copa del Mundo.

Subcampeón del mundo, ganador del Balón de Oro y campeón de la Champions League, el croata es un símbolo en su país, y pese a que no se cumplió el objetivo de ganar la Copa del Mundo, Modric ha recibido el reconocimiento de sus hinchas.

Sin embargo, lo curioso del caso es que Modric también se ganó el respeto de la hinchada argentina , quienes se rindieron ante el croata con sonoros aplausos, tanto al momento que fue cambiado como al final del partido.

Lejos de lo que fue el final de Argentina vs. Países Bajos, esta vez jugadores albicelestes y croatas se felicitaron mutuamente por un buen partido y uno de los que mejor fue recibido fue Luka Modric.

“Si la afición argentina me ha aplaudido sólo me queda agradecer, han creado un ambiente increíble. Messi está haciendo un torneo increíble y está mostrando su calidad. Toda su grandeza”, sostuvo Modric al final del encuentro.

“Estábamos bien hasta el penal, que para mi no fue. No suelo hablar de los árbitros, pero hoy es imposible no hacerlo. Es de los peores que conozco y no lo digo sólo por hoy porque me dirigió antes, es un desastre. A pesar de eso, enhorabuena Argentina”, añadió.

Con goles de Messi y Julián Álvarez vencieron 3-0 a Croacia

Argentina derrotó 3-0 a Croacia por semifinales en Qatar 2022 en el estadio Lusail. Lionel Messi de penal y Julián Álvarez (x2), marcaron por los albicelestes, quienes jugarán su sexta final del mundo. Ahora, la ‘Scaloneta’ deberá esperar al ganador de Francia vs. Marruecos para el decisivo duelo de este domingo.

