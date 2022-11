La selección argentina goleó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos con un doblete de Ángel Di María. El popular ‘Fideo’ llegará inspirado al Mundial de Qatar 2022, no solo por el buen momento de la selección argentina sino porque juega al lado de Lionel Messi, jugador a quien considera un “extraterrestre”.

En una entrevista con La Nación, Ángel Di María demostró toda su alegría de jugar al lado de la ‘Pulga’, llegando al punto de decir que “es lo mejor que le pasó en la vida”.

“ Para mí, estar al lado de Leo es todo. Es el mejor del mundo, el ‘Enano’ es un extraterrestre, no me cansaré de decirlo. Y vuelvo a decirlo: jugar con Leo es lo mejor que me pasó en mi carrera . Llevamos muchos años juntos en la selección y hasta pude jugar en el mismo equipo con él, porque verlo todos los días es mucho más lindo. Compartir la cancha con Leo es el sueño cumplido. Está muy maduro, muy comprometido”, indicó.

“ Yo siempre intento conectarme con él, buscarlo, pero también entendiendo que, aunque él pueda solucionar la jugada, no siempre hay que dársela. O hay que pensar cuándo conviene dársela. Hay que dársela cerca del área, no antes. Lo que pasa es que lo miras en las prácticas, de cerca, y decís ‘no puede ser verdad, no es real lo que estoy viendo’... Pero aunque sea un extraterrestre, a veces hay que tomar otras decisiones. Por él, por el equipo, y este grupo eso ya lo asimiló”, añadió.

¿Argentina es favorita para ganar el Mundial?

Di María también se refirió a las selecciones favoritas para ganar la Copa del Mundo. “Si pensamos en candidatos para el Mundial... y, Francia se te viene a la cabeza inmediatamente. Por ser el campeón, por la cantidad y calidad de jugadores que tiene. Pero los mundiales pueden ser traicioneros, es difícil ampliar esa lista... A Alemania y a España se las podría mencionar, también, pero a la vez atraviesan procesos de recambio, tienen a muchos futbolistas jóvenes y no se sabe bien qué puede pasar o cómo reaccionarán en un torneo tan grande como un Mundial”, expresó.

Sin embargo, no quiso dejar fuera a la selección argentina. “ Nosotros estamos para pelear contra cualquiera. Somos competitivos. Podemos pelear por ganar el Mundial. Estamos en un buen momento, llegamos bien, ganamos la Copa América y la final a Italia, el grupo está consolidado. Vamos a pelear cada partido, eso, seguro”, sentenció.

Argentina goleó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos y quedó lista para Qatar 2022

Argentina derrotó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos en amistoso internacional en el Estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dabi. Los goles ‘albiceleste’ fueron marcados por Julián Álvarez, Ángel Di María (x2), Lionel Messi y Joaquín Correa. De esta manera, el equipo de Lionel Scaloni quedó listo para el Mundial Qatar 2022.

Revive aquí el último amistoso de Argentina previo a Qatar 2022.