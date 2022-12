Argentina y Francia, encabezados por sus estrellas Lionel Messi y Kylian Mbappé, estarán frente a frente este domingo 18 de diciembre por la gran final del Mundial de Qatar 2022. El duelo será televisado por el Canal 7 de TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports, Telecentro Play, Flow, TyC Sports Play y DeporTV a nivel nacional en la televisión argentina. Conoce los canales que transmiten este partidazo en diferentes países del mundo.

En los Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Argentina-Francia se transmitirá por las señales de Fox Sports 1, Telemundo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com y FOX Sports App. Si en caso te encuentras en México, tendrás más opciones a tu disposición: Sky HD, TV Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, ViX Plus, SKY Sports y Blim TV.

En los países de Centroamérica y el Caribe podrás ver toda la acción del partido Argentina vs. Francia por intermedio de TUDN, Teletica y SKY Sports HD

En Sudamérica, la señal internacional de DirecTV Sports, Latina TV, Teleamazonas, Canal 13, El Canal del Fútbol, Chilevisión, Teledoce, Antel TV, Televen, Telefuturo, SNT, Bolivia TV, Caracol TV, RCN Deportes y TiGo Sports ofrecerá la cobertura el Argentina contra Francia en los países de Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Finalmente, España también televisará el encuentro en Gol Mundial, fuboTV España, RTVE.es y TVE La 1.

Países Canales de TV Argentina DeporTV, TyC Sports Argentina, Las Estrellas, Televisión Pública, DIRECTV Sports App, TyC Sports Play y DIRECTV Sports Argentina Francia TF1, beIN Sports 1, TF1 Live, beIN SPORTS CONNECT, Free y Molotov Estados Unidos Telemundo Deportes En Vivo, Sling, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio, UNIVERSO, UFORIA App, FOX Sports App, UNIVERSO NOW, Foxsports.com, Peacock, Telemundo y FOX Network México Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa, Sky HD, ViX, Azteca 7, TUDN, Blue To Go Video Everywhere, Las Estrellas y VIX+ España Gol Mundial, fuboTV España, RTVE.es y TVE La 1 Colombia RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, Deportes RCN En Vivo, Caracol TV, Caracol Play y DIRECTV Sports App Perú Latina TV, DirecTV Sports, DirecTV Go y Latina Play Uruguay Canal 10 Uruguay, TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports App, Canal 4, DIRECTV Sports Uruguay, MCGo Live, Antel TV, Montecable HD 1, TCC y NS Eventos 1 Chile Chilevision, DIRECTV Sports Chile, Canal 13 y DIRECTV Sports App Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, Televen y DIRECTV Sports App Paraguay Tigo Sports Paraguay, Telefuturo y Canal 9 Paraguay El Salvador Tigo Sports El Salvador, TCS GO, TUDN, Sky HD, Canal 4 El Salvador y ViX Costa Rica TD +, Sky HD, TUDN, Teletica Radio 91.5, ViX, TDMAX y Teletica Canal 7 Panamá RPC, TUDN, TVN Radio 96.5, Csport.tv, ViX, Tigo Sports Panama, TVMax y Sky HD Ecuador Canal del Futbol, CNT Play, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App y Teleamazonas Honduras ViX, Tigo Sports Honduras, Sky HD, TUDN, Canal 5 Televicentro Honduras y Deportes TVC Brasil Globo, SporTV, Canais Globo, GloboEsporte.com, NOW NET e Claro y SporTV 2 Bolivia Red Uno, Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV y Unitel

