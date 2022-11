Costa Rica y Japón (EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO) medirán fuerzas por la fecha 2 del grupo E del Mundial de Qatar 2022 este domingo 27 de noviembre (5:00 horas de Lima, Bogotá y Quito) en el Al Rayyan Stadium, Catar. El partido será transmitido en la mayoría de los países del planeta. Entérate de los detalles sobre el partido decisivo entre Costa Rica y Japón en la fecha 2 de la fase de grupos en la Copa del Mundo a través de DirecTV Sports y DirecTV GO para Sudamérica y los canales de streaming de la televisión japonesa como AbemaTV y TV Asahi.

En Estados Unidos podrá verse en las pantallas de UFORIA App, SiriusXM FC, Sling, Fox Sports 1, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App, Foxsports.com, Telemundo. Si te encuentras en México, podrás verlo a través de Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, VIX+.

En los países de Centroamérica y el Caribe podrás ver toda la acción del duelo Costa Rica-Japón por intermedio de Teletica En Vivo, Teletica Canal 7, Sky HD, Teletica Radio 91.5 y TDMAX.

Y en Sudamérica tienes las siguientes opciones, a través de la señal internacional de DirecTV Sports, TyC Sports, SporTV, Latina TV, y TiGo Sports, que transmitirán el Costa Rica contra Japón en los países de Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Paraguay y Bolivia.