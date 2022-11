La Copa del Mundo está prácticamente a la vuelta de la esquina y todos los amantes de la pelotita alrededor del globo están pendientes, sobre todo aquellos que tendrán a su selección como participante. Ese es el caso de los fanáticos ecuatorianos, quienes volverán a una justa mundialista tras varios años y jugarán el partido inaugural ante los anfitriones, Qatar. Conoce qué canales pasarán los partidos del Mundial en Ecuador.

Este domingo 20 de noviembre se dará inicio a la vigésimo segunda edición del máximo torneo de selecciones y como es habitual la selección local jugará el primer encuentro, y en esta ocasión su contrincante será la selección que dirige Gustavo Alfaro.

La selección “tricolor norteña” compartirá el Grupo A junto a los qataríes, Senegal y Países Bajos . A priori, una zona en donde debería pelear su pase a octavos de final con los africanos.

CANALES QUE TRANSMITIRÁN EL MUNDIAL QATAR 2022 EN ECUADOR

La transmisión de los encuentros de la Copa del Mundo de Qatar en suelo ecuatoriano estarán a cargo de los canales Teleamazonas, DirecTV Sports y El Canal Del Fútbol.

DirecTV Sports será la señal internacional encargada de llevar todos los 64 partidos del mundial al territorio ecuatoriano. Esta plataforma es de pago, por lo que se deberás contratar un plan de suscripción.

La señal de El Canal del Fútbol (ECDF) transmitirá 32 duelos en vivo y diferido para Ecuador. El servicio también es con previo pago.

Por su parte, Teleamazonas emitirá los cotejos por señal abierta. Serán 32 compromisos en vivo y diferido para el pueblo ecuatoriano.

El mundial anterior de Ecuador fue en Brasil 2014 (Foto: AFP)

¿CUÁNDO JUEGA ECUADOR EN QATAR 2022? FECHA Y HORAS

La selección norteña jugará este domingo 20 de noviembre a las 11:00 a.m. ante Qatar (hora de Ecuador). Su siguiente partido será el viernes 25 a las 11:00 a.m. ante Países Bajos. Su tercer y último encuentro en fase de grupos será el martes 29 a las 10:00 a.m. con Senegal.

Estos tres encuentros serán emitidos por DirecTV Sports, ECDF y Teleamazonas.

Los ecuatorianos terminaron terceros en las últimas eliminatorias sudamericanas (Foto: EFE)

Su último partido de preparación fue el pasado sábado 12 de noviembre. Fue un magro empate 0-0 ante Irak, y con un penal a favor errado sobre la hora.