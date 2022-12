Croacia vio truncado su ilusión de jugar su segunda final consecutiva tras caer goleado 3-0 ante la Argentina de Lionel Messi. El seleccionado de Luka Modric cumplió una gran Copa del Mundo pero frente a la albiceleste no pudo hacer frente y ahora tendrá que jugar por el partido del tercer puesto. No obstante, otra croata se ha hecho conocida en los últimos días: Ana María Markovic.

El elenco de Los Balcanes se tumbó en las instancias decisivas a Japón y Brasil, ambos a través de las tanda de penales pero frente a los rioplatenses no pudo hacer nada. Con un Lionel pletórico, las posibilidades de los croatas quedaron prácticamente descartados, por lo que la victoria fue más que merecidad.

No obstante, en las recientes horas otra persona nacida en Croacia viene siendo celebrada: se trata de Ana María Markovic, quien ha saltado a la fama por su belleza en las redes sociales pero no es precisamente una influencer.

Juega en el fútbol suizo (Foto: Ana María Markovic / Instagram)

¿QUIÉN ES ANA MARÍA MARKOVIC, LA CROATA SENSACIÓN EN REDES SOCIALES?

Ana Maria Marković es una futbolista profesional croata, nacida el 9 de noviembre de 1999 en Split, Croacia.

Desde el 2017 juega en el Grasshopper femenino suizo y en donde se ha hecho famosa por su gran belleza, la misma que la ha llevado a tener más de un millón y medio de seguidores en Instagram.

“Me gustaron los artículos que me llamaban la futbolista más bella o una de las más bellas porque me alegra saber que piensan que soy hermosa”, señaló Markovic en una entrevista con el medio 20.min de Alemania. No obstante, su sexualización le desagrada.

“‘Ser la futbolista sexy’ eso no me gustó, en especial por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre las demás personas. Sobre todo si lo haces sobre personas que no conoces”, agregó.

También mencionó que éste no sería el único inconveniente que ha tenido por su belleza con la prensa, pues en los entrenamientos con la selección nacional femenina de Croacia, a donde es convocada desde 2021, ha tenido altercados que la han “desconcentrado”.

Defiende la camiseta del Grasshopper desde hace seis años (Foto: Ana María Markovic / Instagram)

¿CUÁNDO JUEGAN CROACIA VS. MARRUECOS POR EL TERCER LUGAR?

Ambos elencos se verán las caras este sábado 17 desde las 10:00 a.m. hora peruana. La final entre Argentina vs. Francia se jugará a la misma hora pero al día siguiente.