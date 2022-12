Las curiosidades que viene dejando Qatar 2022 no cesan. Ahora el turno de una noticia extradeportiva y que abarca las páginas de la prensa de espectáculos tiene como protagonista a una miembro de la realeza española. Se trata de la princesa Leonor, la primogénita del Rey Felipe VI, quien estaría interesada en uno de los seleccionados titulares de España que participa en la Copa del Mundo.

El futbolista en cuestión sería Pablo Martín Páez Gavira, conocido internacionalmente en el ámbito futbolístico como Gavi, canterano del Barcelona de España y reciente ganador del Trofeo Kopa, el Balón de Oro para los jugadores menores de 21 años.

Los rumores y trascendidos surgieron a raíz de unas imágenes en las que se le ve firmando una camiseta de España para entregársela al monarca español; no obstante, el destinatario final no sería él, sino su hija mayor de 17 años, la princesa Leonor.

Tanto es así que el programa “Socialité” se hizo eco de la presunta devoción de Leonor Gavi, llegando a decir que podría haber “romance real” porque la princesa sería fan del deportista y tendría su carpeta “forrada con fotos de él”.

“En el Instituto de Gales hay una carpeta forrada con las fotos de Gavi. Hay indicios de que hay un romance, no sabemos si platónico. La talla de la camiseta de Gavi no es para el rey Felipe. Es el jugador más guapete de la Selección”, se comentó en el programa.

¿QUIÉN ES GAVI, EL AMOR PLATÓNICO DE LA PRINCESA LEONOR?

Nació en Sevilla el 5 de agosto de 2014 y se inició en La Liara Balompié, un club de su localidad natal, y de ahí pasó a la cantera del Betis. Tras marcar 96 goles con el equipo alevín, fue seguido por varios de los principales equipos españoles, como el Villarreal, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona.

En 2015, con 11 años, fue fichado por el Barza. En septiembre de 2020 firmó su primer contrato profesional y ascendió del equipo cadete al juvenil.

Su debut oficial con los “blaugranas” en la primera división sería en 2021, desde ahí casi nunca dejaría de ser titular en el armado de los “culés”.

Así, en quincena de septiembre pasado renovó su contrato hasta junio de 2026 con una cláusula de rescisión de 1000 millones de euros. Un mes después consiguió el Trofeo Kopa, en la gala del Balón de Oro 2022, y el Premio Golden Boy.

Gavi firmando la camiseta que sostiene el Rey Felipe VI, quien tras la victoria (7-0) sobre Costa Rica bajó al vestuario a saludarlo (Foto: Real Federación Española de Fútbol / Twitter)

¿QUÉ OPINAN EN LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SOBRE GAVI Y EL “AMOR PLATÓNICA” DE LA PRINCESA LEONOR?

Durante una nueva sesión de las charlas en Twitch del seleccionador Luis Enrique un usuario le consultó: “¿Qué te parece que Gavi vaya a ser rey de España?”.

“Ya me he enterado de la noticia, lo que os gusta el cachondeo. Lo que os gustar darle la vuelta a todo ¡Ay...! La verdad que no lo veo, no”, fue la respuesta del DT y también exjugador de la selección española.