La goleada de la selección portuguesa sobre Suiza para acceder a cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 tuvo un protagonista estelar. Se trata del delantero Gonçalo Ramos quien debutó como inicialista reemplazando a Cristiano Ronaldo y justificó su presencia con un triplete.

Hasta dicho encuentro, Ramos solo había tenido dos apariciones en Qatar 2022, ambas ingresando en el segundo tiempo en reemplazo de Cristiano Ronaldo. En el último duelo de la fase de grupos ante Corea del Sur, se quedó en el banco de suplentes.

En lo que fue una sorpresa para todo el mundo, el director técnico de la selección portuguesa decidió dejar a ‘CR7′ en el banco para el partido de octavos de final ante Suiza. Gonçalo Ramos tomó su lugar como el ‘9′ del equipo y respondiendo a la confianza con 3 golazos (17′, 51′ y 67′).

La cereza en el pastel fue cuando se invirtió la tendencia de los dos primeros partidos, ya que al minuto 73, Ramos fue reemplazado por Cristiano Ronaldo.

¡Siete goles en 30 segundos!



Revivan lo MEJOR de Portugal vs. Suiza con nosotros.



🗣️ ¿Cuál fue la anotación más linda? #CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/nEEmiJeMjg — DSports (@DSports) December 6, 2022

¿Quién es Gonçalo Ramos?

Gonçalo Ramos es un atacante de 21 años de edad, mide 1.85 m. y su actual club es el Benfica de Portugal. En el 2019 militó en el Benfica B, haciendo su debut en el primer equipo recién en el año 2020.

En total, desde su debut en primera hasta el 2022, Ramos jugó 80 partidos en su club, anotó 28 goles y dio 5 asistencias.

Pasó por la selección portuguesa sub 17, sub 19 y sub 21 antes de debutar con el equipo absoluto ante Nigeria en el amistoso inmediatamente previo a la Copa del Mundo Qatar 2022. En dicho partido ante los africanos, Ramos marcó su primer gol con su selección.

Es decir, Ramos ya lleva 4 goles con la selección portuguesa. Como dato adicional, se puede mencionar que su ‘hat trick’ ante Suiza es el primero que se ha marcado en Qatar 2022. El último triplete portugués en mundiales lo había hecho Cristiano Ronaldo en el empate 3-3 de Portugal y España en el Mundial Rusia 2018.

Portugal aplastó 6-1 a Suiza y clasificó a octavos de Qatar 2022

Portugal venció 6-1 a Suiza en el estadio Lusail y clasificó a cuartos de final de Qatar 2022. Gonçalo Ramos (x3), Pepe, Raphael Guerreiro y Rafael Leao marcaron para los ‘lusos’, quienes no tuvieron a Cristiano Ronaldo desde el arranque. Los dirigidos por Fernando Santos ahora deberán medirse ante Marruecos por el pase a semifinales.

Revive aquí los goles del partido.

TE PUEDE INTERESAR