A través de su cuenta de Instagram , Renato Tapia envió un conmovedor mensaje en el que refleja todos los sentimientos que lo embargan tras su participación y debut en el mundial Rusia 2018.

Renato Tapia reconoció también que, pese a la derrota y la eliminación, la participación en el mundial Rusia 2018 es parte del 'comienzo de algo maravilloso'.

Finalmente agradeció a todos los hinchas de la selección peruana que viajaron hasta Rusia para estar cerca y se testigo de esta histórica participación en el mundial.

Renato Tapia tras la eliminación: "No hay tiempo para lamentos ni para mirar atrás" | VIDEO Renato Tapia tras la eliminación: "No hay tiempo para lamentos ni para mirar atrás" | VIDEO

"Este amor no es para cobardes. Me siento feliz de pertenecer a este grupo, a esta familia. Nos quedamos fuera, sí, pero este no es el final, es el comienzo de algo maravilloso. No hay tiempo para lamentos ni para mirar atrás. Se vienen muchos retos más en nuestras vidas que sé que saldremos victoriosos. Gracias a todos los peruanos que estuvieron tanto aquí, como en Saransk 🇵🇪 #ArribaPerú" , expresó en su post, Renato Tapia.

Sus seguidores se unieron en un mensaje de aliento y agradecimiento a Renato Tapia y le expresaron su apoyo pese a haber quedado eliminados del mundial Rusia 2018.