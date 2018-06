Renato Tapia al terminar Perú vs Australia: "Vamos a volver, vamos a tener revancha" 

La selección peruana venció por 2-0 a Australia con los goles de Paolo Guerrero y André Carrillo por el último partido del Mundial de Rusia 2018 . Sin duda, muchos de nuestro futbolistas, lamentaron no haber conseguido la clasificación.



"La verdad que es gratificante ver a la gente. La aptitud es la que los motiva. Felices y darles muchas gracias. Vamos a volver, vamos a tener la revancha. Fue muy difícil", dijo el 'capitán del futuro' a un medio local.



Posteriormente, Renato Tapia recordó su primer partido del Mundial ante Dinamarca donde sufrió un golpe en la cabeza. Después del golpe, se perdió el encuentro ante Francia.

Renato Tapia tuvo un golpe fortuito con un jugador danés.

"El primer partido no recuerdo nada. El segundo me lo perdí por una contusión. Y el tercero, salir me da mucha rabia", dijo con contundencia el mediocampista Renato Tapia .



La selección peruana no logró clasificar en el Grupo C al igual que Dinamarca. Sin embargo, Francia y Dinamarca se clasificaron a los Octavos de Final.



