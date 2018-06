Ricardo Gareca: "Contamos con el apoyo del hincha, pero no será determinante ante Dinamarca"

Ricardo Gareca agradeció el apoyo de la hinchada peruana que se ha desplazado a Rusia para acompañar al equipo en su regreso a un Mundial, pero consideró que no será "determinante" en el debut ante Dinamarca , el domingo en el Mordovia Stadium de Saransk.



La numerosa presencia de peruanos en Rusia y su apoyo "es algo digno de ver", estimó el entrenador argentino en la conferencia de prensa oficial previo al Perú vs Dinamarca .



"Ver al hincha peruano en todas partes del mundo donde vamos es un espectáculo. Sabemos que contamos con su apoyo, no nos sorprende y nos da una energía... pero no será determinante", añadió Gareca.

Por otro lado, el técnico admitió la dificultad del grupo C, con Francia, Australia y Dinamarca , pero sin renunciar a nada. "Nuestra expectativa es hacer el mejor papel y dentro de los objetivos que nos hemos trazado está el poder clasificarnos".



Sobre su rival, Dinamarca , Gareca destacó a la estrella del Tottenham Christian Eriksen: "Es un valor muy importante para Dinamarca. Es mundialmente conocido y para nosotros es muy importante jugar contra futbolistas de ese nivel. Eso nos va a llevar a exigirnos mucho, pero enfrentarnos a este tipo de jugadores nos puede ayudar a crecer".