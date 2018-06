Ricardo Gareca sobre su continuidad en la selección peruana: "Hoy por hoy no tengo una respuesta" | VIDEO

Ricardo Gareca , entrenador de la bicolor, brindó una conferencia de prensa previo al Perú vs Australia de este MARTES por el Grupo C del Mundial de Rusia 2018 . Sin duda, el tema principal fue su renovación para el siguiente proceso clasificatorio.



Tras el último partido del Mundial de Rusia 2018 de nuestra selección, el contrato de Ricardo Gareca finaliza y deberá comunicar si continuará o no al mando. Por ello, al ser consultado sobre su decisión, el 'Tigre' no dio muchas luces.



"No es momento para hablar del tema. Agradezco a la gente al pueblo y a los hinchas peruanos por el apoyo que hemos tenido siempre. Ahora estamos concentrados en el partido de mañana. Se termina el vínculo y tendremos que pensar. Hoy por hoy no tengo una respuesta”, sentenció.

Video: Ricardo Gareca

Poco después, Ricardo Gareca , aclaró que su respuesta no demorará y será después del último partido de la bicolor de la fase de Grupos de Rusia 2018 . "“Se que es todo un país que necesita una respuesta. La selección nacional también. Es razonable que tengamos una respuesta bastante rápida".



Seguramente, Ricardo Gareca , brindará una conferencia de presa a mediados de julio para aclarar su situación. Sin embargo, dijo estar concentrado en el partido frente a Australia y que además, es vital obtener una victoria.



“Australia es un rival muy duro. Como característica, dejan todo en el campo de juego. Tienen algo definido y una manera de jugar. En su mayoría de sus componentes, más allá de la juventud o experiencia que tienen, son muy parejos en sus líneas. Este partido nos va a llevar a dar lo máximo que tenemos que dar. Lo tomamos igual que los partidos previos”, manifestó.



Sin embargo, Ricardo Gareca evitó referirse a si fue injusta la temprana eliminación de la selección peruana del Mundial de Rusia 2018, pero aclaró que esto servirá para que nuestra equipo llegue consolidado a Qatar 2022.