Ricardo Gareca sobre su continuidad como técnico de Perú: "Necesito tiempo para pensar y analizar las cosas"

El argentino Ricardo Gareca habló con los medios tras la victoria de Perú ante Australia por la última fecha del Grupo C de Rusia 2018. El 'Tigre' habló sobre su continuidad al mando de la selección peruana, su paso por el Mundial, el nivel de André Carrillo y demás temas.



LA PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL



"Es un acontecimiento único. No sé si sean los días más felices por tenías otras expectativas. Fue un partido muy difícil para nosotros. Habría que sobre ponerse a dos derrotas. De todas maneras estábamos muy convencidos de los que podíamos hacer. Hicieron un partido enorme. Volvimos al triunfo que no es cualquier cosa. le dimos un triunfo a toda la gente que vino a vernos y a todo el país".



ANÁLISIS DEL PARTIDO



"Yo creo que jugamos mejor que los partidos anteriores. Muchas veces uno contempla las situaciones, lo que hay que afrontar, las expectativas que teníamos. Nos golpeó muy duro pese a que tratamos de sobre ponernos en cualquier aspecto. El mérito es doble, estos muchachos son increíbles".

LA CONCLUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE PERÚ



"La conclusión es que nosotros vamos mejorando. Estamos a la altura de las circunstancias. Somos una selección que puede ir superándose con el pasar del tiempo. La expectativa era otra, pero desde el punto de vista del rendimiento, Perú sale bien parado".



FRANCIA Y DINAMARCA CLASIFICADOS



"Está bien, clasificaron ellos. Tuvieron los méritos suficientes para poder hacerlo. Fue un grupo duro, bastante parejo en el desarrollo de los partidos".



SOBRE EL NIVEL DE ANDRÉ CARRILLO



"La magnitud de los que él puede alcanzar está en él. Es un jugador para nosotros y el Perú, fundamental. Nosotros estamos convencidos de su potencial. Creemos que todavía no alcanzó su dimensión. Hizo un gran Mundial"

JUGADORES QUE VIENE DE LA LIGA DE MÉXICO



"A la liga mexicana la tengo muy alta. Tiene buenos extranjeros que lo hacen una liga bien competitiva. Para gratificar algunas cosas, aún en nuestra liga peruana, hemos contado con jugadores que aportaron".



EL RECUERDO DE SOCHI



"Fue el lugar donde alcanzamos la victoria. Me quedo con el lindo ambiente, nos llenamos de peruanos y eso fue hermoso"



LA CONTINUIDAD DE GARECA



"La continuidad, ahora que termino todo, es tratar de analizar cosas. Llega un momento en que uno hace balances personales. Tendrá que ver con un montón de cuestiones. El tiempo para pensar y enfriarse. La selecciones una responsabilidad mayor porque estás 4 años. Cuando asumimos un contrato es hasta que termine. Para confirmar eso uno tiene que estar bien, analizar todo. Nos son decisiones de un momento a otro. Se irá resolviendo con el pasar del tiempo. Hemos cometido distintas situaciones en estos años. Hemos ido superándonos en las dificultades".



"(Juan Carlos ) Oblitas es una persona muy importante en todo esto. Es el que me designó y la dirigencia que respaldó esa decisión. Es una persona importante en lo que yo pueda decidir".