Ricardo Gareca tras derrota de Perú: "Estoy amargado, es una lástima para toda la gente que vino"

El argentino Ricardo Gareca quedó molesto con el resultado de la la selección peruana , pues considera que pudo vencer a Dinamarca en su debut en el Mundial Rusia 2018 por la primera fecha del Grupo C.



Ante la consulta sobre las sensaciones que le dejó la derrota de Perú ante Dinamarc a, Ricardo Gareca respondió: Amargado. El equipo hizo méritos como para ganar el partido".



"No lo pudimos ganar, es una lástima para toda la gente que vino", añadió incómodo Ricardo Gareca para las cámaras de DirecTV SPORTS.

Sin duda, Perú no tuvo el debut soñado en el Mundial Rusia 2018 , al que asiste luego de 36 años de ausencia.



Ahora Perú debe voltear la página y pensar en su siguiente rival del grupo C del Mundial Rusia 2018: Francia, el jueves 21 a las 10:00 a.m. (hora peruana).