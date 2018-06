Ricardo Gareca explicó por qué no puso de titular a Paolo Guerrero ante Dinamarca y luego analizó a Francia 

Ricardo Gareca se refirió a la suplencia de Paolo Guerrero ante Dinamarca en el debut de Perú en el Mundial Rusia 2018. Además, analizó a su próximo rival, Francia , por la segunda fecha del Grupo C, con el que se juega sus posibilidades de clasificación a octavos de final.



"Paolo (Guerrero) está muy bien. Es una decisión mía (que no esté ante Dinamarca), no está condicionado en nada. Fue el último jugador que se incorporó en Austria. Dentro de ese proceso analizamos algunas cuestiones de cara al debut", explicó Ricardo Gareca .



Sobre el partido de vida o muerte que tendrá Perú ante Francia dijo. "Yo creo que Francia tiene algo definido. Es candidata en todo por sus jugadores. Se acomoda a diferentes circunstancias del partido. Nosotros sabemos a quién vamos a enfrentar".

Asimismo, Ricardo Gareca se refirió al once que mandará frente a Francia este jueves. "A Carrillo y a Tapia lo vamos a esperar hasta último momento. Nunca confirmo el equipo. Ellos los saben primero, no en una conferencia. Hemos trabajo todo. Francia es un equipo importante, requiere cuidado".