Ricardo Gareca tras quedar eliminado del Mundial: "No tengo nada que reprochar a los jugadores"

Ricardo Gareca se pronunció ante los medios tras la dura derrota de Perú ante Francia que lo dejó fuera del Mundial a falta de una jornada del Grupo C del Mundial. "No tengo nada que reprochar a los muchachos", dijo el 'Tigre'.



"En líneas generales, el equipo entregó yodo dentro del campo de juego. Todavía nos queda un partido que debemos sacarlo adelante. No tengo nada que reprochar a los muchachos", señaló Ricardo Gareca .



"Intentamos salir a ganar e ambos partidos. En líneas generales el equipo ha dado todo. Tuvimos nuestras oportunidades también. Nuestra situación fue querer competir", añadió el técnico de la selección peruana .

"El equipo intentó por todos caminos. También hay que resaltar al rival, que hizo un gran trabajo", comentó sobre el rival. "Nos duele quedar eliminados y no tener la chance de clasificar en el último partido", sentenció.



Perú aún debe disputar su último choque del Grupo C del Mundial Rusia 2018. Su rival será Australia, que más temprano empató 1-1 ante Dinamarca.