Romelu Lukaku: El semifinalista del Mundial, que luchó contra ratas y la pobreza para triunfar en Rusia 2018

Romelu Lukaku es el nuevo héroe de la selección de Bélgica , luego de llevar a su país a las semifinales de Rusia 2018 . Pero lo que pocos saben es que el jugador más valioso de la Copa del Mundo tuvo una infancia difícil donde tuvo que luchar con las necesidades y la pobreza.



Romelu Lukaku , contó para la revista "The Players Tribune" detalles de su vida que muchos hinchas de la selección de Bélgica desconocen. "No teníamos dinero para toda la semana. Estábamos arruinados. No solo pobres, arruinados. Cuando vi a mi madre mezclar agua con la leche, me di cuenta de que todo había acabado", dijo la estrella semifinalista de Rusia 2018 .



Pero esta pobreza de Romelu Lukaku no frenó su ambición de triunfo. "Quería ser el mejor futbolista en la historia de Bélgica. Ese era mi objetivo. No uno bueno, sino el mejor. Jugué con tanta rabia porque recordaba como las ratas corrían por nuestra casa. Porque no tenia tele para ver la Champions League. Por la mirada descalificadora de los padres de mis rivales", cuenta el goleador de la selección de Bélgica .



Romelu Lukaku cumplió su sueño. Se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección de Bélgica y hoy en Samara logró vencer a Brasil de Neymar y anotarse como segundo semifinalista de Rusia 2018 .



Los números lo avalan a Romelu Lukaku como el mejor delantero en Bélgica. Cuarenta goles son la mejor marca nacional, 17 tantos logrados en los últimos 12 partidos con al selección de Bélgica.



"Este tipo lo merece todo", dice el capitán de la selección de Bélgica, Eden Hazard. "Trabaja duro en el entrenamiento, marca muchos goles, y ganamos partidos por eso".



Pero para Romelu Lukaku los récords no significan nada. "¿Cuándo es un éxito este torneo? Yo pienso que cuando lo ganas", advirtió el delantero.



"Cada partido que he jugado fue una final. Cuando jugaba en el parque, era una final. Cuando jugaba en el jardín de infancia, era una final", contó.