Rusia 2018: André Carrillo fue mejor que Lionel Messi y Neymar en once latino del mundial [VIDEO y FOTOS]  

André Carrillo vuelve a dejar en alto el nombre de la selección peruana. Solo le bastó jugar tres partidos de la fase de grupos, al delantero nacional, para ser elegido por encima del mismísimo, Lionel Messi , dentro del mejor once latino de Rusia 2018 , elaborado por la agencia internacional EFE.



André Carrillo mostró un buen rendimiento en los tres partidos disputados en el Grupo C con la Blanquirroja (Dinamarca, Francia y Australia). Además, el atacante nacional se dio tiempo para anotar el primer gol de Perú en Rusia 2018 frente a los 'Canguros'.



“ André Carrillo no sólo marcó el primer gol de la selección peruana después de 36 años, sino que se mostró muy incisivo por su banda, con gran desborde e incansable. Se rebeló siempre contra la derrota en el encuentro frente a Francia”, cita la agencia en su análisis.



André Carrillo tuvo que regresar al Benfica de Portugal, luego de su participación en Rusia 2018 , aunque no descarta la posibilidad de volver a un club grande de la Premier League o en La Liga española.



La sorpresa en el once que elaboró la agencia EFE es que no fueron tomados en cuenta Lionel Messi como tampoco Neymar por su bajo rendimiento en el Rusia 2018. Sin embargo, aparecen otras figuras le peruano André Carrillo , junto a otros como los uruguayos Diego Godín, Diego Laxalt, Edinson Cavani y los brasileños Coutinho y Casemiro.