Gianni Infantino , presidente de la FIFA , mostró este sábado toda la sala de operaciones del VAR (video assistant referee, árbitro asistente de vídeo) que tiene a los jugadores y a los hinchas más observados que nunca.



"Es la primera vez en la historia del fútbol y en la historia de la FIFA. Como sabrán, en el Mundial vamos a tener la asistencia del VAR", sostuvo el presidente cuando inauguraba la sala.



A pocos días del inicio de Rusia 2018, el VAR se ha convertido en un factor principal de todas las jugadas de los partidos en donde se ha implementado. Por supuesto, esto ha traído mucho disgusto en entrenadores y jugadores porque queda todo al descubierto.

VAR será implementado en el Mundial.

"El VAR será muy importante en esta Copa Mundial, pero no será el que vaya a arbitrar. No es el video el que va a pitar los partidos, sino el árbitro", dijo Massimo Busacca, responsable del VAR de la FIFA.



La sala del VAR son dos salas pequeñas con muchas pantallas de televisión donde se ubicarán cuatro árbitros asistentes y ayudarán a la terna principal a dirigir los partidos del mundial.



El VAR será utilizado por 13 personas capacitadas y no todos serán los asistentes principales. Además, se contará con seis y siete árbitros más que pueden ser integrantes de la terna principal y también pueden aparecer en otro partido en las salas del VAR. En total, se dice que serán 20 las personas especializadas en esta modalidad.



Así funciona el VAR:



1. El VAR cuenta con cuatro árbitros en cada partido. El primero analiza jugadas polémicas, el segundo sigue el partido en vivo, el tercero se encarga del fuera de juego y el cuarto es de apoyo.



2. En total, son 33 cámaras para cada partido de fase de grupos y 35 para los partidos a partir de octavos que mostrarán todo lo que sucede en los partidos y que llegarán a la sala VAR a través de fibra óptica. En caso de un problema, será a través de satélite.



3. El VAR se encuentra ubicado en el Centro Internacional de Retransmisiones (IBC) y está situado en las afueras de Moscú.



4. Cuando algo sucede en el campo de juego, inmediatamente se puede ver en el monitor.



5. Si se desea mayor análisis, se va a otro monitor que cuenta con tres segundos de retraso.



Recordemos que el VAR analiza todas las jugadas pero puede tener participación solamente si el árbitro principal lo requiere. En todo caso, si el juez se encuentra seguro de su decisión puede desistir del VAR.