Cuartos de final de Rusia 2018 : Se disputaron las primeras dos jornadas de los octavos del Mundial y tras los triunfos de Uruguay y Francia, ya se conocen a las selecciones que se ubican entre las mejores ocho y sus rivales respectivos.



Uruguay venció a Portugal de Cristiano Ronaldo y avanzó a cuartos. Los lusos fueron eliminados. Por su parte, Argentina perdió ante Francia y quedó fuera del Mundial.



Por lo tanto, según los cruces predeterminados del Mundial Rusia 2018 en sus etapas finales, Uruguay enfrenta a Francia el próximo viernes 6 de julio.

Los resultados y partidos de los octavos de final del Mundial Rusia 2018 :

Resultados

Francia 4-3 Argentina

Uruguay 2-1 Portugal



Programación:

Domingo 01 de julio

España vs Rusia (09:00 a.m.)

Croacia vs Dinamarca (1:00 p.m.)



Lunes 02 de junio

Brasil vs México (09:00 a.m.)

Bélgica vs Japón (1:00 p.m.)



Martes 03 de junio

Suecia vs Suiza (09:00 a.m.)

Colombia vs Inglaterra (1:00 p.m.)

Así se van armando los cruces y partidos de los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 :



Viernes 6 de julio

Uruguay vs Francia (9:00 a.m.)

(Brasil o México) vs (Bélgica o Japón) (1:00 p.m.)



Sábado 7 de julio

(España o Rusia) vs (Croacia o Dinamarca) (9:00 p.m.)

(Suecia o Suiza) vs (Colombia o Inglaterra) (1:00 p.m.)

