Rusia 2018: FIFA sancionaría a juez por su pésimo arbitraje en el Colombia-Inglaterra [VIDEO y FOTOS]

El reclamo de miles de hinchas de la selección de Colombia no ha caído en saco roto. La FIFA habría decidido sancionar al árbitro norteamericano, Mark Geiger, por su pésimo desempeño en los octavos de final de Rusia 2018 .



Según información del diario francés L’Equipe, la FIFA sancionará a Mark Geiger por las polémicas decisiones que tomó en el juego entre la selección de Colombia e Inglaterra. El colegiado tendrá que presentar un informe sobre su actuación y las decisiones que tomó en el decisivo duelo de Rusia 2018 .



Asimismo, se conoció que la FIFA aplicaría un sanción de 5 mil euros a la Federación de Fútbol de Estados Unidos, por el bajo nivel que mostró su representante en Rusia 2018 y que ha despertado el rechazo de los hinchas de la selección de Colombia que han formado un colectivo reclamando a la organización revisar la actuación del juez del partido. Así lo señaló el periodista francés, Thomas Deneuve.



La FIFA no ha confirmado esta versión y por el momento ha decidido que Mark Geiger no vuelva ser juez principal, sin embargo puede actuar perfectamente como auxiliar o ubicarse en la sala del VAR. Quien si fue dado de baja fue el árbitro alemán Felix Brich, tras las quejas de Serbia en el partido de Suiza, tras no pitarle un penal.