Rusia 2018: 'Mundialista' fastidiado porque no se respetan los horarios en el país anfitrión del Mundial

Los viajes al interior de Rusia son complicados, mal organizados. En eso están fallando. Nunca respetan el horario. Tampoco se sabe con exactitud la puerta de embarque. Para llegar a Sochi viví exactamente lo mismo que para ir a Saransk y Ekaterimburgo.

Fastidiado, incómodo, me tuve que trasladar de la puerta 45, donde estaba programado, a la 32. Nadie avisó. Solo entre peruanos nos fuimos pasando la voz. Cuando llegamos, ningún miembro de la empresa pidió disculpas. Brillaron por su ausencia.

Busqué relajarme y un señor de abdomen prominente se percata de que soy periodista (por la acreditación FIFA) y lanza un discurso pro-Gareca y anti-Guerrero: “Tuvo razón cuando lo mandó a la banca contra Dinamarca. Está fuera de ritmo y ante Francia quedó demostrado”. Luego, como si diera un examen de conocimientos, agregó: “Por eso, ante los franceses, volvió el delantero renegón, reclamón”. Después se compadeció y añadió: “Ojalá haga un gol ante Australia, porque de lo contrario, de nada le habrá valido que lo dejen jugar”.

Más atrás, seis australianos charlan de manera divertida y no parece que hablaran de fútbol, sino de anécdotas vividas en la tierra de Putin. Así es un Mundial. Dos hinchadas que se juntan y no pasa nada. Por fin empieza el embarque al avión y me toca sentarme para la ventana. Más allá de todo, Rusia 2018 es una experiencia inolvidable. Lástima que ya se va acabando, al menos para nosotros.



(Fernando 'Vocha' Dávila)