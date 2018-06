Rusia 2018: Esta es la jugada más ridícula del Mundial hasta el momento | VIDEO | FOTOS

En los últimos minutos del España vs Irán por el Mundial Rusia 2018 , el equipo asiático intentó buscar el empate por todos lados hasta que llegó un lateral a su favor, frente al área rival, que pudieron aprovechar para una igualdad.



El lateral izquierdo Milad Mohammadi, quien había ingresado en el segundo tiempo en reemplazo de Ehsan Haji Safi, se hizo cargo del lanzamiento del lateral en el España vs Irán.



El futbolista intentó una voltereta o un volantín que no le salió, por lo que tuvo que volver a sacar, pero ya no hacía el lugar deseado sino para atrás cuando sus compañeros necesitaban el balón en el área en el España vs Irán por el Mundial Rusia 2018.



La voltereta fallida de Milad Mohammadi en el España vs Irán por el Mundial Rusia 2018.

Por supuesto, esta jugada ha sido visionada como la más ridícula del Mundial Rusia 2018, y al parecer Milad Mohammadi se va a llevar el trofeo.



España ganó 1-0 a Irán y consiguió 4 puntos en el Grupo B del Mundial Rusia 2018, igual que Portugal mientras que Irán se quedó con tres y definirá qué equipo pasa a octavos de final en la última fecha ante Cristiano Ronaldo y compañía.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE