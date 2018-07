Lionel Messi jamás imaginó lo que su producción en Rusia 2018 podría generar. Se daba por hecho que el bajo rendimiento del capitán de la selección argentina sumiría en la tristeza a todo el continente sudamericano, pero lo que no tenía en mente es que también afectaría la vida de una pareja en la ciudad rusa de Cheliábinsk.



En la región de los Urales, un ciudadano ruso pidió el divorcio a su esposa después de 14 años de matrimonio, luego que esta cuestionara las cualidades futbolísticas de Lionel Messi en los primeros partidos de la selección argentina en Rusia 2018 .



El periódico ruso 'Argumenti i Fakti', publicó que el hombre festejó eufórico la victoria de la selección argentina ante Nigeria, que lo clasificó a octavos de final de Rusia 2018 , pues hasta segunda fecha fue blanco de las burlas de su mujer. "Desde el inicio del Mundial, se burlaba con que Lionel Messi juega mal y no pudo siquiera marcar el penal contra Islandia", relató el aficionado que responde al nombre de Arsen.



Los insultos contra Lionel Messi no pudieron ser soportados por el sufrido esposo y admirador del capitán de la selección argentina, quien recogió sus cosas y se marchó de casa. "No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre el vanidoso de Cristiano Ronaldo y los clubes que le gustan a ella. Luego tomé mis pertenencias y me fui para siempre", contó el marido despechado quien al día siguiente pidió oficialmente el divorcio en el registro civil.



La pareja que se divorció por culpa de Lionel Messi se conoció en un bar de Cheliábinsk justamente durante un mundial de fútbol (Japón - Corea 2002) y desde entonces eran inseparables pese a tener gustos deportivos dispares. Hoy tras la eliminación de la selección argentina del Rusia 2018 el infortunado hincha de 'Leo' se quedó sin pareja y sin motivación en el mundial.