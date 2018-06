Rusia 2018: Ministerio de la Mujer condena 'expresiones machistas' de hinchas de la selección peruana a jóvenes rusas

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció tras los casos de algunos peruanos que son parte de Rusia 2018 pero que dejaron mal parado al país por sus ofensas y actitudes machistas . Es así que por medio de su cuenta de Twitter, condenaron este tipo de actos.



"El MIMP rechaza expresiones machistas de peruanos que se encuentran en Rusia por el Mundial, quienes inducen a mujeres extranjeras a decir frases en español con contenido sexual, cuyo significado no conocen. ¡Así no juega y ese no es el Perú que queremos!", publicó el Ministerio de la Mujer a través de su cuenta de Twitter.



Por su parte, la Cancillería también expresó su indignación por las actitudes machistas y pidieron a los hinchas de la selección peruana preservar y difundir los valores del Perú, sin denigrar a las personas.

"Sigamos alentando a nuestra @SeleccionPeru. Exhortamos a los hinchas peruanos en # Rusia2018 a preservar y difundir los valores de nuestro país. No debemos tolerar las conductas que atenten contra la dignidad de las personas y la imagen del Perú en el mundial ", compartieron desde su cuenta de Twitter.

Cabe indicar que desde el inicio de Rusia 2018, algunos peruanos han protagonizado indignantes videos de redes sociales donde se les ve aprovechándose de jóvenes extranjeras que no comprendían nuestro idioma.

El más famoso de ellos es el de Antolín Fernández, quien tras el escándalo, tuvo que utilizar sus redes sociales para pedir disculpas por su actitud. No obstante trató de justificarse 'por la euforia del Mundial' y hasta se atrevió a amenazar a los que difundieron su video.

Peruano hace indignantes comentarios a jóvenes rusas. Video: Facebook

Pero no algunos peruanos hicieron quedar mal a su patria. Colombianos , brasileros y argentinos tuvieron similares comportamientos, lo que ocasionó que a uno lo expulsaran de su trabajo en Colombia y a otro no lo dejaran entrar a los estadios de Rusia 2018.

