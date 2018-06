El 'Mundialista' de Trome describe algunas cosas de Rusia que, quizá, no sabías

Por estas tierras el sol ya brilla a las 3 de la madrugada. ¡Y se va a las 9:30 de la noche! Las mujeres son amables, saludan, te regalan un gesto cordial. Los hombres -casi siempre- hablan en voz alta. Si les pides una foto, aceptan gustosos y se meten al grupo para eternizar el momento. Las chicas son de piel blanca, contextura gruesa, rostros achinados.

Los tipos son altos, educados, aunque si se tropiezan contigo de casualidad, no son de pedir disculpas. Los visitantes, casi el 90 por ciento, han bajado el aplicativo traductor de Google. En los restaurantes o bodegas, es clásico ver al turista hablarle a su smartphone y que el aparato repita lo mismo, pero en ruso.

Existe la aplicación de taxis, que es para mayor seguridad. Los informales casi siempre son manejados por ciudadanos árabes y no hay riesgo de que te asalten. Lo malo es que la mayoría de veces exageran en el cobro y lo justifican dándote vueltas y vueltas por la ciudad para hacerte creer que la distancia es mayor.

Pocos hablan de fútbol. Los que lo hacen, repiten lo mismo cuando se percatan de que eres peruano: “Lokomotiv... Farfán...”. Los jóvenes hablan el idioma latino y también inglés. Estamos caminando entre gente tranquila, que después de la goleada de su selección a Arabia por 5-0 empieza a entusiasmarse con el campeonato. Así me recibió Moscú. Ahora estaré en Saransk y el corazón me palpita a mil por hora. Hoy me enfermo por Perú.



(Fernando 'Vocha' Dávila)