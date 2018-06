Rusia 2018: Nicola Porcella se despide de Angie Arizaga con este tierno mensaje [VIDEO y FOTOS]

Nicola Porcella enterneció a más de un usuario de Instagram tras colocar un post en el que se despide de Angie Arizaga, la cual estará pronto en Rusia para la cobertura del Mundial. Según se puede leer, el 'guerrero' se encuentra muy orgulloso de ella.

"Así, chinita de felicidad me encanta verte. No sabes qué orgulloso me siento de que seas tú la elegida para ir a cubrir el Mundial. Eres una gran persona y te mereces todo lo mejor del mundo, te admiro y te amo. Buen viaje mi amor", colocó Nicola Porcella en Instagram.

La foto que acompaña la publicación muestra, en efecto, a Angie Arizaga con una gran sonrisa. Más de 20 mil usuarios dieron like a la imagen en poco más de una hora.

(@nicolaporcella12) (@nicolaporcella12) Nicola Porcella

En la última edición de Esto es Guerra, Angie Arizaga manifestó estar emocionada por volar a Rusia. "Tranquilos que les traeré todos los detalles", dijo la 'Negrita'.