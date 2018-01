Rusia 2018: Ya salieron a la venta las nuevas camisetas de la selección

El furor por clasificar al Mundial Rusia 2018 no cesa y curiosas camisetas de la ‘bicolor’ con las ‘chapas’ de los jugadores se han comenzado a vender, para que los hinchas alienten a todo pulmón. Hay en diferentes presentaciones, tallas y aparecen con la imagen de una pelota en el pecho.



Trome comprobó que estos polos, en tiendas como Saga Falabella, cuestan a 49.90 soles y el más pedido es el que lleva en la espalda el nombre de ‘Depredador’, en alusión a nuestro capitán Paolo Guerrero. “Están bien bacanes. Con apodos es otra cosa y son mucho más baratas que las oficiales. Ya me compré una”, manifestó Raúl Yupanqui, en la sede de MegaPlaza.



Las camisetas con los apodos de ‘El Mudo’ (Alberto Rodríguez), ‘Culebra’ (André Carillo) y ‘La Pulga’ (Raúl Ruidíaz) también tienen mucha demanda. Y no podía faltar la de ‘Aladino’ (Christian Cueva).



CON FRASES

Además, han salido polos con frases como ‘Perú está en el Mundial’ a 39.90 soles y gorros que dicen ‘Todos somos Perú’. En tiendas virtuales, como ‘Something Special’, se ofrecen tacitas personalizadas de Guerrero y Farfán para disfrutar de un rico desayuno ‘blanquirrojo’, a 18 soles.



Por otra parte, en ‘Novedades Arturo’, de la cuadra 5 del jirón Andahuaylas (Centro de Lima), salen como ‘pan caliente’ ushankas o ‘chullos rusos’ y gorritas con la cara de ‘Zabivaka’, la mascota de Rusia 2018, a 10 soles. (Sonia Obregón)





Para tener en cuenta:



Perú logró su clasificación al Mundial Rusia 2018 después de 36 largos años.



La última vez que la selección peruana participó en una justa mundialista fue en España 1982.