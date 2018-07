Rusia 2018: "Lo de guapa no hace falta", la gran respuesta de una reportera contra el acoso en el Mundial | VIDEO

Siguen los acosos en el Mundial Rusia 2018. Esta vez fue el turno de la periodista María Gómez, quien puso en su sitio a un aficionado tras un comentario machista después de una partido por los octavos de final del Mundial.



La periodista se acercó al estadio Luzhniki para saber las opiniones de los aficionados sobre el encuentro entre España vs Rusia por el Mundial Rusia 2018.



La reportera de Telecinco y Mediaset se disponía a preguntar a los aficionados españoles cuando uno de estos le dijo: “¿Cómo te llamas, guapa? Ella, contundente, respondió: “María, pero lo de guapa no hace falta. María, periodista”.



Periodista española puso en su sitio a aficionado. (Video: Twitter)

El aficionado solo atinó a quedarse callado y mirarla, sin pedir disculpas a la periodista ante la actitud machista en el Mundial Rusia 2018.



No es la primera vez que le sucede esto a María Gómez durante el Mundial Rusia 2018, pues horas antes denunció públicamente, a través de su cuenta de Twitter, un video del acoso que sufrió por parte de un aficionado que le dio un beso sin su consentimiento.



"Moscú. Hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo", escribió la periodista tras difundir el video durante el Mundial Rusia 2018.

Periodista española denunció acoso, a través de un video. (Video: Twitter)

