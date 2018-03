Rusia 2018: Selección peruana llena con entusiasmo álbum de Panini en Facebook [VIDEO y FOTOS]

La fiebre de coleccionar el álbum oficial de la FIFA y Rusia 2018 llegó hasta la selección peruana. Lo jugadores peruanos recibieron con alegría su álbum de Panini en Miami mientras se preparan para el encuentro contra su par de Croacia. Las imágenes se volvieron virales en Facebook.



Las fotografías fueron publicadas por la páginas de Facebook de la selección peruana. La postales muestran la alegría con la que los jugadores peruanos encontraron las figuritas con su fotografía.



Como se recuerda, el álbum de Panini sale a la vente este jueves 22 de marzo a nivel nacional.



Perú vs. Croacia



El esperado encuentro tendrá lugar el viernes 23 de marzo en el Estadio Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, que seguro lucirá un lleno total de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Perú vs Croacia? En nuestro país arrancará a las 7:00 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios para que no te lo pierdas.



Argentina / 9:00 p.m.

Colombia / 7:00 p.m.

Chile / 9:00 p.m.

España / 1:00 a.m. (24 de marzo)

Escuador / 7:00 p.m.

México / 6:00 p.m.

Perú / 7:00 p.m.

Paraguay / 9:00 p.m.

Uruguay / 7:00 p.m.

Estados Unidos / 8:00 p.m. (Miami)



Sigue en vivo todas las incidencias del encuentro entre Perú y Croacia en Trome.pe.

Presentación del Álbum Panini de Rusia 2018. Video: Trome