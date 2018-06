Rusia 2018: Las selecciones eliminadas del Mundial

Rusia 2018 : Al iniciarse la fecha 2 de la fase de grupos, ya existen selecciones que se quedaron sin opciones de clasificar a octavos de final, incluso con un partido pendiente por disputar.



La segunda jornada de la fase de grupos, que se disputa hasta este domingo, ya dejó a sus primeras víctimas. El Grupo A completo dos partidos y Egipto junto a Arabia Saudita ya están eliminadas.



Arabia Saudita y Egipto sumaron sendas derrotas, no tienen opciones de clasificación y se enfrentarán en el Volvogrado Arena para no no irse sin puntos de Rusia 2018.

Uruguay vs Arabia Saudita: GOL del partido (Autor: FIFA / Fuente: Directv)

Los clasificados a octavos de final



Uruguay y Rusia , ambas con seis puntos, son las primeras selecciones confirmadas para el cuadro de octavos de final y el próximo lunes en el Samara Arena se medirán en busca del liderato del grupo A del Mundial 2018 .



Con la victoria de La Celeste, 1-0 sobre Arabia Saudita , el pase a siguiente ronda es matemático para Uruguay , que será primera si gana, y para Rusia, a la que le vale el empate para encabezar el grupo A ya que tiene mejor diferencia de goles (+7 a +2).



Uruguay encontró la victoria ante Egipto en la prolongación gracias al central José María Giménez y ante Arabia supo conservar la ventaja que dio Luis Suárez para sellar un pleno con dos goles.



Para el anfitrión todo ha sido espectacular. 5-0 y 3-1 han sido sus dos resultados en el inicio de "su" Mundial, unas cifras inimaginables tras jugar amistosos a un nivel muy pobre. Denis Cheryschev se ha erigido como la figura con tres goles.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.