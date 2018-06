Las selecciones sudamericanas clasificadas por CONMEBOL debutaron en el Mundial de Rusia 2018 y no tuvieron un auspiciante debut a pesar de haber sido catalogados como candidatas a ganar el torneo y como la selección peruana de ser la revelación.



Un solo triunfo, dos empates y un par de derrotas fue el saldo de los partidos debut de Uruguay, Colombia, Perú, Argentina y Brasil. En cuatro de cinco partidos no pudieron ganar y de los 15 puntos disputados en la primera fecha por las selecciones de Conmebol solo consiguieron cinco unidades (33% de efectividad)

El debut de las selecciones sudamericanas en Rusia 2018 :



Uruguay 1-0 Egipto

Argentina 1-1 Islandia

Perú 0-1 Dinamarca

Brasil 1-1 Suiza

Colombia 1-2 Japón

Por supuesto, la derrota de nuestra selección peruana golpeó y mucho a los hinchas a pesar de haber hecho mayores méritos para ganarlo ante Dinamarca. Neymar y Messi , fueron muy criticados por los periodistas luego de su debut y Uruguay ganó con lo justo a pesar de no merecerlo.



Además, MisterChip publicó a través de sus redes sociales, que ha sido el peor arranque CONMEBOL después de España '82. "De las cinco selecciones sudamericanas clasificadas para esta Copa del Mundo, sólo Uruguay #URU ha ganado en la primera fecha (Brasil #BRA y Argentina #ARG empataron y Colombia #COL y Perú #PER perdieron). Es el peor arranque de CONMEBOL desde España '82".

Rusia 2018: Triste y decepcionante debut sudamericano en el Mundial Rusia 2018: Triste y decepcionante debut sudamericano en el Mundial

LA BICOLOR PERDIÓ CON DINAMARCA

​ El equipo dirigido por Ricardo Gareca perdió por la mínima ante los daneses con el gol de Yussuf Poulsen a los 59 minutos del segundo tiempo. Además, Christian Cueva desperdició una clara opción de gol para conseguir el primero de penal.



La selección peruana quedó última en su grupo con 0 puntos al igual que Australia. Más adelante, se encuentra Francia y Dinamarca con 3.

Perú 0-1 Dinamarca: Goles y resumen (Autor: FIFA | Autor: Globo TV)

ARGENTINA EMPATÓ CON MESSI Y NO GUSTÓ

​Lionel Messi falló penal y Argentina empató 1-1 con Islandia en el Spartak de Moscú por el grupo D del Mundial Rusia 2018 . El esperado retorno de Lionel Messi no fue de los mejores y el cuadro vikingo se llevó un punto.



En su Grupo D es líder cómodo, Croacia con 3 puntos. Argentina e Islandia con un punto y Nigeria, último con cero.



Argentina 1-1 Islandia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Video: DirecTv)

BRASIL EMPATÓ CON SUIZA CON UN NEYMAR PÁLIDO

​Brasil , con Neymar de titular, empató 1-1 con Suiza en el debut de ambos en el Grupo E del Mundial Rusia 2018, en Rostov Arena. Philippe Coutinho abrió el marcador a los veinte minutos y Steven Zuber igualó a los 50 minutos.



Con este resultado, Serbia es líder del Grupo E con tres puntos, seguida de Brasil y Suiza con uno cada uno y la selección tica cierra las posiciones sin unidades.

Brasil 1-1 Suiza: resumen y goles (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

COLOMBIA Y SU FALTA DE EFICACIA ANTE JAPÓN

​Colombia perdió 2-1 con Japón en el debut del Grupo H del Mundial de Rusia 2018 . Los goles de los marcaron Kagawa y Osako, el descuento cafetero fue de Juan Fernando Quintero.



En este grupo, habrá que esperar el debut de Polonia y Senegal para determinar las posiciones al final de la primera fecha.

Colombia 1-2 Japón: Goles y resumen (Autor: FIFA Fuente: Fox Sports - 90 in 90)

URUGUAY EL ÚNICO QUE NO DECEPCIONÓ

​Uruguay venció 1-0 a Egipto por la primera fecha del Grupo A del Mundial Rusia 2018 . Mohamed Salah no jugó. Uruguay ganó en la recta final, con un gol de cabeza de José Giménez en el minuto 89', a la de Egipto, en la que no jugó finalmente su estrella Mohamed Salah.



Con este resultado, Uruguay quedó primero en su grupo con Rusia y más atrás quedan Arabia Saudita y Egipto con cero.

Uruguay 1-0 Egipto: Goles y resumen (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Sin duda, habrá que esperar la segunda jornada de los grupos para observar el rendimiento de los sudamericanos en Rusia 2018 . Si la situación continúa de esta manera, sería un torneo para el olvido.



