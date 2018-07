Rusia 2018: En VIVO EN DIRECTO ONLINE la ceremonia de clausura del Mundial [VIDEO y FOTOS]

Rusia 2018 no deja de sorprendernos desde su inicio y este domingo no será la excepción. Los organizadores anuncian una impresionante ceremonia de clausura (9 a.m. EN VIVO ONLINE por DirecTV) en el Estadio Luzhniki que deslumbrará con color , fuegos artificiales y un espectáculo lleno de música a cargo de Nicky Jam y Will Smith quienes interpretarán "Live it up", el himno de la Copa del Mundo.



Una hora antes que se inicie la final de Rusia 2018 , FRANCIA vs CROACIA , empezará una verdadera fiesta en el estadio de Luzhnikí. Nicky Jam , no solo se encargará de cantar el tema del mundial, sino que interpretará un mix con sus mejores canciones, acompañado del actor y cantante Will Smith , junto a la cantante kosovar, Era Istrefi.



"Has dicho que los equipos latinos ya están todos eliminados. Los latinos estamos aquí. No nos hemos ido", dijo Nicky Jam quien además es amigo de la Mega estrella de Hollywood, Will Smith , hincha de Neymar y de la selección de Brasil, que fue eliminada en cuartos de final de Rusia 2018 .



“Tengo una buena relación con Neymar. Hizo un trabajo espectacular. A veces, uno tiene días buenos y días malos”, dijo Will Smith , cuando le preguntaron al actor del 'Príncipe del Rap' y 'Men in Black' su calificación para la actuación del '10' de Brasil en Rusia 2018 .



Pero no solo, Nicky Jam y Will Smith engalanarán la ceremonia de clausura de Rusia 2018 . También asistirá en calidad de anfitrión el presidente Vladimir Putin. La jefe de estado de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic y el presidente de Francia Emmanuel Macron.



Asimismo, otros invitados a la ceremonia final de Rusia 2018 son el legendario rockero británico, Mick Jager, líder de Rolling Stones. También la leyenda del atletismo y fanático del fútbol, el jamaiquino, Usain Bolt.